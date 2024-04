Die Sharks der BG Viernheim/Weinheim beißen ein letztes Mal zu

Nach der schon länger feststehenden Meisterschaft in der Oberliga feierten die Basketballer der BG Viernheim/Weinheim am Sonntagabend in der Weinheimer TSG-Halle nun auch einen erfolgreichen Saisonabschluss. Dieser war jedoch beim 76:71 gegen die Füchse aus Wieblingen mit einem harten Stück Arbeit verbunden.

Die Sharks mussten auf einige wichtige Akteure und sogar auf ihren Head-Coach Robin Zimmermann verzichten, der mit der U18 in Frankfurt als Baden-Württemberg-Meister in der Vorrunde zum Deutschen Pokal unterwegs war. Für ihn übernahm Routinier und Assistenz-Coach Daniel Lohrke die Amtsgeschäfte und fungierte als Spielertrainer, unterstützt durch den ebenfalls erfahrenen Dogucan Ceneli.

Ohne Center wird Small-Ball gespielt

Aufgrund zahlreicher Ausfälle stand dem Duo lediglich ein kleiner Kader von acht Spielern zur Verfügung – die etatmäßigen Center fehlten allesamt. Es musste also Small-Ball gespielt werden.

Zunächst starteten die ersatzgeschwächten Hausherren etwas besser in die Partie und erarbeiteten sich nach fünf Minuten einen 12:8-Vorsprung, der aber nicht lange halten sollte. Zum Ende des ersten Viertels war das Spiel wieder ausgeglichen, nach dem zweiten Spielabschnitt hatten sich dann sogar die Füchse mit fünf Punkten (36:41) abgesetzt, was aber im Basketball bekanntlich nicht wirklich als stabile Führung gilt. Nach der Halbzeitpause waren es aber erneut die Gäste, die konzentrierter aus den Kabinen kamen und nach zwei Minuten den Vorsprung bereits auf zehn Tore verdoppelt hatten.

Wende in der 35. Minute

Die Sharks aber haben schon des Öfteren ihren Kampfgeist unter Beweis gestellt – und so auch am Sonntag. Bis Ende des dritten Viertels kämpften sie sich auf 59:61 heran, in der 35. Minute erzielte Spielmacher Leon Bregulla schließlich den längst verdienten Ausgleich zum 65:65. Und Marcel Tyrone Müller setzte gleich noch einen zur 67:65 Führung obendrauf. Nun waren die Sharks nicht mehr zu stoppen und gaben die Führung dank wichtiger Körbe von Leo Leip, Konstantin Hoffmann und dessen jüngerem Bruder Julius, der mit 18 Punkten Topscorer des Spiels war, nicht mehr ab.

Letztlich gewannen die gebeutelten Sharks knapp, aber mit starker Leistung verdient mit 76:71 gegen die Füchse aus Wieblingen, die die Saison damit auf dem Tabellenplatz neun beenden. Sicherlich trugen neben einer Freiwurf-Trefferquote von 75 Prozent über das Spiel auch noch insgesamt sechs erfolgreiche Drei-Punkte-Würfe zum letzten Sieg der Sharks in dieser überaus erfolgreichen Oberliga-Saison bei.

Die Meister und Aufsteiger gehen nun erst einmal in ihre wohlverdiente Off-Season und greifen in der nächsten Saison mit frischem Wind in der Regionalliga an. ok