Die Siegerin der Hochsprung Gala kommt auch 2024 nach Weinheim

Gespannt haben die vielen Fans der BKK Freudenberg Hochsprung Gala auf diese Nachricht gewartet, nun ist es offiziell: Die amtierende Gala-Siegerin Christina Honsel springt am 2. Februar 2024 erneut in der Weinheimer TSG-Halle.

Atmosphäre entscheidet

Pikanterweise liegt der Termin der Lausitzer knappe drei Tage vor Weinheim, sodass ein Doppelstart nicht infrage kommt. „Letztlich blieb das Monetäre im Hintergrund und die einmalige Stimmung in der TSG-Halle gab den Ausschlag zugunsten der Bergstraße“, freute sich Geißler. Die Wattenscheiderin erfährt vor Ort seit jeher durch ihre Familie und Freunde lautstarke Unterstützung und hat für das kommende Event gleich zehn Karten gebucht.

Wer ersetzt Britt Weerman?

Wenn es um den Sieg und damit ganz hoch hinaus geht, wird die Serienzweite leider fehlen. Zwei Mal sprang Britt Weerman in Weinheim niederländischen Rekord und lieferte mit 1,96 m ein Weltklasseresultat. Eine langwierige Verletzung ließ im Sommer jedoch keine Wettkämpfe zu, ihr jetziger Trainingseinstieg kommt für Weinheim leider zu spät. Mit Spannung darf daher der Frage entgegengefiebert werden, wer der internationale Star sein wird, der Deutschlands Hochsprung-Ass Paroli bieten soll. „Christina sprang 1,98 m und war damit Nummer drei der Hallenweltbestenliste. Ohne gleichwertige Konkurrenz gelingt so etwas nicht. Da muss man schon ganz hoch ins Regal greifen,“ deutet Geißler absolute Weltklasse an. TG