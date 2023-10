Ein Ziel hat die HSG Bergstraße schon vor dem Saisonstart erfüllt

Sie haben ein Ziel schon erreicht, bevor die Saison in der Handball-Landesliga überhaupt angefangen hat: Die HSG Bergstraße hat ihre langjährige Mission erfüllt und die A-Jugendlichen in den Kader der ersten Mannschaft geführt. Gleich sechs Spielerinnen stehen im ersten Ligaspiel heute um 16 Uhr beim TV Eppelheim auf der Platte, zwei sind noch im Ausland und werden im Januar zum Team stoßen. „Das war unser großes Anliegen, dass wir das Frauenteam mit eigenem Nachwuchs befüllen können. Jetzt müssen wir es nur noch in die Praxis umsetzen, dass die Spielerinnen den Sprung in die Aktivität auch gut schaffen“, sagt HSG-Trainer Andreas Pfrang.