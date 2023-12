Eine Derbyniederlage, die Birkenau Mut machen sollte

TSV lässt sein Herz auf der Platte

So stand es nach knapper Gästeführung 10:10 nach 22 Minuten und auch zur Pause konnten sich die soliden Hemsbacher beim 13:13 nicht vom Schlusslicht absetzen. Auch in der zweiten Hälfte spielten die Odenwälder unbeirrt weiter, selbst beim 17:20 für den TVH steckten die Fath/Schäfer-Schützlinge nicht den Kopf in den Sand, sondern kämpften sich wieder mit aller Leidenschaft und Courage auf 20:21 heran. Linksaußen Jann Hohl und Rückraumspieler Tim Fath, der in diesem Spiel seine Qualitäten auf Rechtsaußen bewies, hatten in der zweiten Hälfte eine starke Phase, beim 23:24 (50.) war der TSV wieder dran.