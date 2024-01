Erste Niederlage für die HSG Bergstraße im Topspiel

Zum Start der zweiten Halbzeit erwischten die Bergsträßerinnen den besseren Start und spielten sich zwei Tore Vorsprung heraus. Dann schlichen sich immer mehr Fehler und Ideenlosigkeit ins HSG-Spiel ein, sodass Handschuhsheim sich in der 50. Minute auf vier Tore absetzte. Davon erholten sich die Gastgeberinnen nicht mehr. Am Sonntag kann sich die HSG Bergstraße aber schon wieder revanchieren, denn da geht es direkt zum Rückspiel nach Handschuhsheim.

HSG Bergstraße II siegt souverän

Ins Heimspiel gegen HD-Kirchheim II startete die zweite Mannschaft der HSG Bergstraße gut und Alisa Schmitt setzte ihre Mitspielerinnen durch schöne Wechsel und tolle Anspiele immer wieder in Szene. Bis zur 23. Minute führte die HSG II mit sechs Toren. Diesen Vorsprung nahm man auch mit einem 13:7 in die Halbzeit. Auch die zweite Halbzeit startete gut für die HSG und so wurde der Vorsprung bis zur 40. Minute sogar auf acht Tore ausgebaut. Danach schaltete die HSG zwei Gänge zurück und wurde fahrlässig. Dies nutzten die Gegnerinnen und so hieß es fünf Minuten vor Spielende nur noch 20:19. Doch dank einer sehr gut aufgelegten Jennifer Rohr, die auch mit zwölf Treffern beste HSG-Werferin war, blieben beim 25:20-Endstand die Punkte in Laudenbach.