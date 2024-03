Feierstimmung in Lützelsachsen, Enttäuschung in Laudenbach

In seinem ersten Landesliga-Jahr hat sich das Mixed-Volleyball-Teams der TSG Lützelsachsen einen Platz im oberen Tabellen-Mittelfeld erkämpft. Nach sieben Siegen aus 14 Partien rangierte die TSG vor dem letzten Spieltag am Samstag auf dem vierten Tabellenplatz. Von vorneherein war klar: Nach vorne ging nicht mehr viel, der Klassenerhalt war aber auch so gut wie abgesichert. Dennoch ließ das Trainerinnengespann Nicole Raffel und Victoria Weghmann auch vor dem Saisonfinale nichts unversucht: Noch einmal wurden detailliert Abwehrszenarien trainiert und der kämpferische Teamgeist beschworen.