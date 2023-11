Für den TVG Großsachsen ist ein Sieg fast schon Pflicht

Kann der TVG Großsachsen seinen positiven Trend in der Handball-Oberliga fortsetzen und auch die Partie bei der TSG Söflingen erfolgreich gestalten? Diese Frage stellen sich Verantwortliche, Trainer und Fans der Saasemer. Denn: Will der TVG noch eine kleine Chance auf den vierten Tabellenplatz haben, muss er das Spiel fast schon gewinnen.

Wie schwer das wird, zeigte das Hinspiel am vergangenen Samstag. In einer kräftezehrenden und spannenden Partie behielt der TVG mit 29:27 (14:15) in der Sachsenhalle die Oberhand. Das Spiel stand mehrmals Spitz auf Knopf, die Mannschaften begegneten sich absolut auf Augenhöhe. Der Vorteil für die Saasemer: Sie spielten zuhause und hatten die Fans im Rücken. Diesen Vorteil hat am Sonntag nun die TSG, wenn es in Ulm um Punkte geht. Beginn ist um 17.30 Uhr.