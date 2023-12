HSG Bergstraße siegt auch im Spitzenspiel

Aufseiten von Handball-Landesligist HSG Bergstraße fieberten alle Spielerinnen, der Trainerstab sowie alle Verantwortlichen und Anhänger dem letzten Heimspiel des Jahres gegen die SG Walldorf Astoria entgegen. Gegen den Tabellendritten aus der Astorstadt wollte die HSG unbedingt ihre weiße Weste wahren und die Tabellenführung verteidigen. Auf der Gegenseite musste Walldorf in Laudenbach unbedingt gewinnen, um an der HSG und dem ersten Verfolger, TSV Handschuhsheim, dranzubleiben.

So entwickelte sich von Anfang an ein kampfbetontes Spiel. Beide Teams schenkten sich nichts und die HSG musste auch mit einer härteren gegnerischen Spielweise als gewohnt umgehen. Dies gelang jedoch sehr gut und die Bergsträßerinnen konnten sich schon früh (15. Minute) mit 10:3 absetzen. Ausschlaggebend hierfür waren eine sehr konzentrierte Abwehrleistung und eine stark haltende Ida Drexler im Tor. Im Angriff fand die HSG immer wieder die eine oder andere Lücke, sodass die Sieben um Trainer Andreas Pfrang zur Halbzeit mit 13:8 führte.

Mara Fettel geht voran

In der zweiten Halbzeit ging die HSG weiterhin konzentriert zu Werke und setzte immer wieder entscheidende Nadelstiche. Besonders die spielende Co-Trainerin Mara Fettel wusste hier sowohl im Angriff als auch in der Abwehr zu gefallen. So konnten sich die Gastgeberinnen bis zur 54. Minute auf zehn Tore (26:16) absetzen, das Spitzenspiel war zugunsten des Spitzenreiters frühzeitig entscheiden. Am Ende stand ein klarer 29:21-Sieg auf der Anzeigetafel – verbunden mit der Gewissheit, dass die HSG Bergstraße ihre gesteckten Ziele erreicht hat.

Erst Pause, dann Spitzenspiele

Nun geht es für den Trainer und seine Spielerinnen aber erst einmal in die wohl verdiente Weihnachtspause, ehe das Team mit der ersten Trainingseinheit am 2. Januar ins neue Jahr startet. Dann richtet sich das Augenmerk bereits auf die zwei womöglich entscheidenden Spiele um die Landesliga-Meisterschaft gegen den Verfolger aus Handschuhsheim, der die Partie gegen Walldorf übrigens in kompletter Mannschaftsstärke verfolgte. Am Sonntag, 21. Januar, empfängt die HSG den TSV um 16.15 Uhr zunächst in der heimischen Bergstraßenhalle, nur eine Woche später gastiert die Pfrang-Sieben dann im Heidelberger Stadtteil. hsg