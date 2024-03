HSG Weinheim/Oberflockenbach bleibt auf Aufstiegskurs

Von Beginn an zeigten die zweitplatzierten HSG-Damen beim 27:22 ihr gewohnt strukturiertes Spiel und gingen schnell mit 4:1 in Führung, ehe die Gastgeberinnen mehr Zugriff auf das Spiel bekamen. Aus einer sicheren Abwehr heraus setzte man sich bis Mitte der ersten Hälfte auf fünf Tore ab und zwang den Trainer der Neureuterinnen zu einer Auszeit. Diese zeigte auch Wirkung und die Heim-Sieben arbeitete sich wieder auf zwei Tore zum 6:8 heran. Danach allerdings zogen die Rot-Blauen die Zügel an und stellten bis zur Pause den Fünf-Tore-Vorsprung wieder her. Beim 13:8 wurden die Seiten gewechselt.

Durch eine effektive Deckungsarbeit zogen die Al-Shawani-Schützlinge in Durchgang zwei stetig weiter davon. Beim 24:14 in Minute 50 war erstmals der Abstand von zehn Toren geschaffen, der auch bis fünf Minuten vor Ende der Partie überdauerte. Dann allerdings waren die HSG-Damen mit dem Kopf wohl schon in der Kabine und die Gastgeberinnen nutzten diese kleine Schwächephase für Ergebniskosmetik zum 27:22 Endstand. Bei den Rhein-Neckar-Löwen sollen in zwei Wochen die nächsten zwei Punkte an die Bergstraße geholt werden. kf