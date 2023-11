Ist das die Trendwende beim TSV Birkenau?

Mit zwei Siegen waren die Handballer des TSV Birkenau nach einer vielversprechenden Vorbereitung in die Badenliga gestartet. So manch einer träumte schon von früh von der Meisterschaft. „Als ich kam, haben viele von den Top Fünf geredet, manche gar vom Aufstieg. Aber mir war klar, dass wir in jedem Spiel kämpfen müssen“, sagte Moritz Holschuh, einer der Zugänge bei der Mannschaft von Trainer Timo Baumann. Und der Mann mit der Trikotnummer 14 sah sich bestätigt: Vier Spiele in Folge verloren die Schwarzen Falken. „Da waren wir einfach zu überheblich.“