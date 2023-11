Kreisklasse B: FV Leutershausen II untermauert Platz eins

Der FV Leutershausen II hat seine Aufstiegsambitionen im Topspiel der Fußball-B-Klasse gegen den Tabellenvierten SV Laudenbach eindrucksvoll unterstrichen und sich fürs Erste an der Tabellenspitze festgesetzt. Beim 3:2-Erfolg reichte den Heisemern am Ende vor allem eine starke erste Hälfte. In doppelter Unterzahl gerieten die drei Punkte im zweiten Spielabschnitt jedoch noch einmal ein wenig in Gefahr. Kurios dabei: Die zweite Ampelkarte zeigte der Schiedsrichter Haluk Sinan Bulut dem eingewechselten Toni Schmid, ohne dass dieser vorher Gelb gesehen hatte. „Es gab zwar viele gelbe Karten plus unsere zwei Platzverweise, es war aber keineswegs ein hitziges oder gar unfaires Spiel“, ordnete FVL-Spielleiter Marcel Fischer die zahlreichen Verwarnungen ein.