Kurpfalz Gala: Beim Weitsprung ist eine Flugshow vorprogrammiert

War es im vergangenen Jahr Agate de Sousa, der mit 7,02 Meter der einzige Sieben-Meter-Sprung auf deutschem Boden gelang, so schicken sich dieses Mal die Männer an, am Pfingstsamstag, 18. Mai, bei der „B & S Kurpfalz Gala 2024“ ganz weit ins Rampenlicht zu springen – getreu dem Motto: „Weltklasse in Weinheim“.