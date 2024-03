Laudenbach gegen Weinheim: Kommt Derby von derb?

Daniel Leide lag mit einem Eisbeutel auf dem Jochbein im Notfallraum, als Klaus Beulich sich beim Laudenbacher Rückraumspieler entschuldigte. Der Weinheimer Heißsporn hatte Leide bei einem Überzieher in den Schlussminuten mit dem Ellenbogen gecheckt und sah dafür die Rote Karte. Die Gäste der HSG Weinheim/Oberflockenbach verloren damit ihren letzten verbliebenen Aufbauspieler, doch beim Stand von 27:23 war in der 58. Minute das Derby der Handball-Landesliga bereits entschieden.

29:24 ging es am Ende für die favorisierten Laudenbacher aus. Weinheim hingegen verlor auch sein zehntes Auswärtsspiel und verharrt auf dem drittletzten Tabellenplatz, der im schlimmsten Fall den Abstieg bedeuten könnte. Die gute Nachricht: Der rettende viertletzte Rang, den aktuell Mosbach innehat, ist nur einen Punkt entfernt.

Laudenbach - Weinheim TG Laudenbach: Hähnel, Fischer; D. Schupp, Bock (1), Leide (6), Pinkepank (3), Wilkening (3), Cutrona, Büntig, Lohmeier, Teurer (5), S. Schupp (11/2), Papastavrou. Weinheim/Oberflockenbach: Hornstein, Koob-Lautenbach (ab 10.); Beulich (8), S. Labs (6), Rachowiak (1), Schneider, Gipp (1), F. Labs, Kinscherf (2), Scheurich (4/1), Weigold (3). Schiedsrichter: Bernhard Wipfler/Werner von Ow. Zuschauer: 400. Zeitstrafen: 12:14 Minuten und Rot für Beulich (HSG) nach Foul (58.). Siebenmeter: 4/2:3/2. Fehlwürfe: 22:28. Paraden: Hähnel 19 - Koob-Lautenbach 13 Ballverluste: 13:15. Beste Spieler: Leide, Hähnel, S. Schupp - Koob-Lautenbach, Beulich. Spielfilm: 1:1, 4:1, 4:3, 6:6, 9:8, 11:12, 13:13; 13:14, 19:18, 20:22, 24:22, 28:23, 29:24.

Einem kampfbetonten, nicht schön anzuschauenden derben Derby, drückten die Schiedsrichter zusätzlich mit einer Zeitstrafenflut ihren Stempel auf. Die Chancen für die Gäste standen schon vor Anpfiff nicht nur wegen der verheerenden Auswärtsbilanz schlecht. HSG-Trainer Werner Knapp stand mit Klaus Beulich gerade mal ein gelernter Rückraumspieler zur Verfügung.

Knapp: Kein Vorwurf ans Team

Beide Mittelmänner fielen ebenso aus wie die Halblinken. „Das hat uns nicht nur im Angriff wehgetan, vor allem auch im Abwehrzentrum fehlte uns die Körperlichkeit“, sagte der Coach, der seiner arg dezimierten Mannschaft aber überhaupt keinen Vorwurf machen wollte: „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit super dagegen gehalten und gekämpft. Am Ende hat dann einfach die Kraft gefehlt.“ Und eben auch die spielerischen Mittel, wenn ein Linksaußen in den Rückraum und ein Kreisläufer auf die Mittelposition rutscht, kann das mal gut gehen. Gegen so ein erfahrenes Team wie die TG Laudenbach reichte das am Sonntagabend aber nicht.

Foto: Gian-Luca Heiser Sebastian Schupp war bester Werfer der Partie.

Dass Weinheim so lange im Spiel blieb, lag vor allem an Adrian Koob-Lautenbach, aber auch an Laudenbacher Unzulänglichkeiten. Beide Mannschaften verloren den Ball im Angriff oft, die TGL nahm sich zudem zu viele Halbchancen. „Die Chancenverwertung war miserabel, wieder einmal. Immerhin hat es dann zum Ende hin gepasst. Aber es ist einfach viel zu viel, was wir wegwerfen“, ärgerte sich TGL-Trainer Waldemar Rack, freute sich dann aber doch, dass seine Männer noch rechtzeitig die Kurve bekamen.

Nach dem 20:22 (47.) durch den traditionell giftigen Klaus Beulich nutzte Laudenbach eine doppelte Überzahl mit schnellen Treffern von Leide, Jan Teurer und Sebastian Schupp zum 24:22. Daran konnte auch eine Auszeit von Werner Knapp (50.) nichts mehr ändern. Scheurich verkürzte noch einmal auf 24:23 (53.), doch danach hatten die Weinheimer ihr Pulver verschossen und Julian Hähnel im Laudenbacher Tor besorgte den Rest.