Ein Topspiel, das seinen Namen verdient hat, 400 begeisterte Zuschauer in der Waldsporthalle und ein am Ende leistungsgerechtes 22:22-(9:12)-Unentschieden zwischen Viernheim und Heddesheim. Das Spitzenspiel in der Handball-Badenliga wurde vor allem von Defensivreihen und starken Torhütern dominiert. Und einer wurde in den Schlusssekunden zum Matchwinner.