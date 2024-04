Nach 35 Jahren: KSV Hemsbach hat wieder einen Deutschen Meister

35 Jahre nach dem Titelgewinn von Dr. Jochen Mades stellen die Ringer des KSV Hemsbach wieder einen Deutschen Meister: Im Finale der Deutschen Meisterschaften der U 14 (griechisch-römisch) in Heilbronn feierte Jona Bleß in der Gewichtsklasse bis 68 Kilogramm einen Schultersieg gegen seinen starken Gegner Max Baumeister (Bayern). Den 0:2-Pausenrückstand wandelte der junge Hemsbacher zunächst durch zwei verschränkte Hüftschwünge aus dem Stand in eine Führung um, ehe er kurz vor Schluss zum entscheidenden Griff ansetzte und seinen Kontrahenten schulterte.

Bleß war in der ersten Runde mit einem Freilos in die Titelkämpfe gestartet. In seinem ersten Kampf besiegte er Mark Schlecht aus Nordrhein-Westfalen – nach einer klaren Führung landete er auch hier noch einen Schultersieg. Auch im Pool-Finale war Jona der bessere Ringer und besiegte Florian Dürr aus Bayern überhöht (17:2) nach Punkten.

Platz fünf für Luke Regending

Abgerundet wurde der tolle KSV-Erfolg in Heilbronn durch den fünften Platz von Luke Regending in der Gewichtsklasse bis 35 Kilogramm. Regending bot in der ersten Runde dem späteren Titelträger John Kromm aus Sachsen lange Paroli, musste seinem Kontrahenten aber nach drei Minuten einen überhöhten 16:0-Punktsieg überlassen. Aaron A. J. Noah Köhler aus Berlin besiegte Luke anschließend mit 8:4 nach Punkten. Im letzten Pool-Kampf unterlag er Leonel Kaufmann mit 16:0 nach Punkten.

Im Kampf um Platz fünf setzte er dann aber wieder gekonnt einen Hüftschwung zum Schultersieg gegen Hannes Hauptmann aus Württemberg ein.

Seit dem Kindergartenalter beim KSV

Beide KSV-Talente sind seit dem Kindergartenalter dem Ringkampfsport verbunden. Umso mehr freuen sich die Jugendtrainer der Hemsbacher, Ismail Güner und Sven Helwig, ihre Talente in den vorderen Rängen auf höchster Ebene zu sehen. Vor Ort wurden Jona Bleß und Luke Regending von den Landestrainern Michael Böh, Heiko Schweikert und ihrem Heimtrainer Ismail Güner optimal betreut.