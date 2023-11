Nachwuchskicker der TSG Lützelsachsen treffen Mats Hummels

Der Mitschnitt dauert zwar nur etwas länger als eine Minute, war dafür aber am Dienstag des Öfteren im Programm des Nachrichtensenders ntv zu sehen, bis auf Weiteres ist er überdies in der ntv-Mediathek sowie auf der Website des Muttersenders RTL verfügbar. Fußball-Weltmeister Mats Hummels sitzt in der Umkleidekabine der deutschen Nationalmannschaft, die sich derzeit auf dem Gelände des Frankfurter DFB-Campus auf die beiden Länderspiele gegen die Türkei (Samstag, 18. November in Berlin) und in Österreich (Dienstag, 21. November, in Wien) vorbereitet, und stellt sich bestens gelaunt den Fragen einiger kleiner und großer Fans, die es sich neben ihm auf den Sitzbänken bequem gemacht haben.