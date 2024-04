Rieckmann beim SV Waldhof: Held, Depp, Held

Der Erste, der den Mann des Tages zu Boden streckte, war Kennedy Okpala. Innerhalb von zwei Sekunden war Julian Rieckmann unter einer Traube von einem Dutzend ekstatischer Mitspieler und Betreuer begraben. Als der 23-Jährige wieder Luft schnappen konnte, stand Trainer Marco Antwerpen in Siegerpose vor ihm. Rieckmanns Siegtor zum 2:1-Endstand bei Borussia Dortmund II in der vierten Minute der Nachspielzeit entlud beim SV Waldhof nach einem dramatischen Finale alle Emotionen.

Erst hatte Rieckmann die Mannheimer in Führung geköpft (74.), dann mit einem Foul den Elfmeter verursacht, der zum späten Ausgleichstreffer durch Ole Pohlmann führte (90.+1). Das letzte Wort sprach aber der Mittelfeld-Abräumer aus der Jugend von Werder Bremen mit seinem Tor zum 2:1. Danach wurde die Partie nicht mehr angepfiffen. „Das ist schon eine verrückte Geschichte. Wir haben lange mit dem Jungen gesprochen. Was er kann, was er auf den Platz bringen soll. Dass er jetzt zwei Tore macht, ist eine überragende Situation für ihn selbst“, sagte Antwerpen.

Emotionale Achterbahnfahrt beim SVW

In den zwei Wochen zuvor lernte Rieckmann in einem Crashkurs die Höhen und Tiefen des Fußballerlebens kennen. Beim 1:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld hatte Antwerpen den 23-Jährigen aus Leistungsgründen schon nach 23 Minuten ausgewechselt. Eine solche unübliche Maßnahme läuft im Fußball unter dem Begriff Höchststrafe. Es folgten klärende Gespräche – und in Dortmund stand der zweikampfstarke frühere Magdeburger doch wieder in der Startelf. „Ich habe mich mit dem Trainer ausgesprochen“, berichtete Rieckmann. „Er hat mir heute wieder das Vertrauen geschenkt, ich habe es, glaube ich, wieder zurückgegeben. Ich wollte zeigen, dass die Auswechslung zu Unrecht war. Ich war schon ein bisschen angestachelt.“ Das Spiel in Dortmund selbst glich einer persönlichen Achterbahnfahrt. Erst Held, plötzlich Depp, dann wieder Held. Alles innerhalb von einer Viertelstunde.

Kapitän Marcel Seegert verteilte ein „Sonderlob, Kicker-Note 1“ an Rieckmann, der seine ersten Tore überhaupt in der 3. Liga erzielt hatte. „Rieki hat ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube, der hat da im Mittelfeld teilweise allein gegen alle gekämpft. ,Lone Survivor’ mäßig“, sagte „Cello“. Es war ein Waldhof-Sieg des Willens und der wiederentdeckten Widerstandsfähigkeit. Drei Punkte, die trotz ihrer glücklichen Entstehung mit der letzten Aktion der Partie gemessen an den Spielanteilen okay gingen.

Waldhof auf Nichtabstiegsplatz

„Es geht grundsätzlich darum, dass wir zeigen wollen, dass wir eine bessere Mannschaft sind, als unser aktueller Stand in der Tabelle aussagt. Die Jungs nehmen das gerade überragend an. Wir arbeiten sehr gut im Training. Man sieht die Kompaktheit, wir lassen aus dem Spiel wenig Chancen zu. Das ist wichtig“, sagte Trainer Antwerpen, der den SVW mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen im März wieder auf einen Nichtabstiegsplatz geführt hat. In der 3. Liga gibt es in diesem Zeitraum mit Preußen Münster nur ein besseres Team.

Dass die Mannheimer den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand haben, schien noch Ende Februar ein weit entferntes Ziel. Zwei Zähler liegen die Kurpfälzer (34 Punkte) nach dem Osterwochenende vor der Abstiegszone, die mit dem Halleschen FC (32) beginnt. Durch den 2:0-Sieg von Arminia Bielefeld (36) gegen den MSV Duisburg (29) hat sich der Tabellenkeller geordnet. Wenn der aktuelle Lauf so weitergeht, könnte der SVW vielleicht schon früher als gedacht die 45 Punkte für den Klassenverbleib einsammeln – und einen Nervenkrimi an den letzten Spieltagen vermeiden.

„Wenn man sich das wünschen könnte, wäre das natürlich schön“, meinte Baxter Bahn, schloss aber die altbekannte Floskel an, man sei besser beraten, „von Spiel zu Spiel zu denken“. In den nächsten Partien gegen Unterhaching (Samstag, 16.30 Uhr), in Duisburg und gegen Essen kann der Waldhof die Rettung bereits vorzeitig in die Wege leiten. „Wir haben uns jetzt eine Situation erkämpft, in der wir über dem Strich stehen. Und das gilt es jetzt zu verteidigen, wir müssen weitermachen“, forderte Antwerpen.

Mittelfeld-Mann Bahn sprach davon, „das Momentum“ auf die eigene Seite gezogen zu haben und zurzeit „das nötige Matchglück“ zu besitzen. „Aber es liegt noch ganz viel Arbeit vor uns. Es kommen Spiele, in denen wir Punkte holen müssen und hoffentlich auch werden. Wir haben jetzt Unterhaching zuhause, und wenn wir das wieder ziehen, sieht es ordentlich aus“, sagte Bahn.