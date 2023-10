Die TG Laudenbach hat ihre weiße Weste im Derby der Handball-Landesliga beim TV Schriesheim verloren. Beim 25:28 (13:12) wäre bei einer geringeren Eigenfehlerquote durchaus mehr drin gewesen für die Mannschaft von Trainer Waldemar Rack. Am Ende behielten die Gastgeber vor 150 Zuschauern aber auch deshalb die Oberhand, weil sie die stärkeren Individualisten in ihren Reihen hatten. Nach dem mit 7:3 Punkten rumpeligen Saisonstart scheint der Schriesheimer Meisterschaftskandidat langsam in die richtige Spur zu finden.