SG Leutershausen kassiert herbe Niederlage in Würzburg

Die Roten Teufel wirkten von Anfang an unkonzentriert und trafen vor allem in der Abwehr einige falsche Entscheidungen. Die Wölfe waren dagegen durchweg präsenter und wacher. Als heimstark bekannt, spielten die Wölfe in der mit 1000 Gästen voll besetzten tectake Arena souverän und angriffsstark. Das war schon eine beeindruckende Kulisse mit vielen laustarken Fans“, so Schmid. Auch wenn die mitgereisten SGL-Fans alles gaben, um dagegenzuhalten und ihre Jungs nach vorne zu trommeln, hatten sie den heimischen Chorgesängen nur wenig entgegenzusetzen.