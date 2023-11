SG Leutershausen stürzt den Spitzenreiter

Nichts zu verlieren – und alles gewonnen: Die SG Leutershausen feierte am Samstag in der 3. Handball-Liga einen spektakulären Sieg am Bodensee: 24:28 hieß es am Ende gegen den Tabellenersten HSG Konstanz. „Die Mannschaft hat viel Charakter gezeigt“, zeigte sich SGL-Trainer Thorsten Schmid begeistert, „alle haben entschlossen gekämpft von der ersten bis zur letzten Minute.“

Der Jubel bei den Fans der Roten Teufel in der Schänzle-Halle in Konstanz am Samstagabend war unbeschreiblich. Mit allen Trommeln im Gepäck waren sie nach Konstanz gefahren, um das Team anzufeuern, Hoffnung auf einen Sieg hatte jedoch kaum einer. Denn zunächst sah es gar nicht so gut aus; die Mannschaft war noch immer geschwächt von einer Erkältungswelle und der Gegner HSG Konstanz schien nahezu unbesiegbar. Aber manchmal geschehen eben kleine Wunder oder vielmehr: Gerade wenn man als erklärter Außenseiter antritt, wächst man über sich selbst hinaus. So auch die Roten Teufel.

Reaktion nach Heimniederlage

„Das war jetzt genau die richtige Reaktion nach der Heimniederlage gegen Balingen“, freute sich SGL-Coach Thorsten Schmid. Getreu dem Motto: Jetzt erst recht rief die Mannschaft eine beeindruckende kämpferische Leistung ab. „Jeder hat sich extrem gut eingebracht und wirklich alles gegeben.“,

Die Stimmung im Team war von der ersten Minute an richtig gut, getragen auch von einer tollen Kulisse mit insgesamt 1200 Handballfans in der Schänzle-Halle. Etwa 50 von ihnen waren aus Leutershausen angereist. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase kam zunächst ein kräftiger Dämpfer für die Teufel. Die Rote Karte in der 12. Minute gegen Kevin Bitz nach einem Foul war ein herber Schlag im Rückraum. „Die Mannschaft hat das sofort sehr gut aufgefangen“, sagte Schmid. Und dann ging es tatsächlich Schlag auf Schlag. Zur Halbzeit führte die SGL bereits 15:11.

Starker Sebastian Ullrich

„Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir einige unnötige Fehler gemacht und die HSG Konstanz wieder rankommen lassen.“ Dank der hervorragenden Leistung der robust arbeitenden 6:0-Abwehr und insbesondere dem überragenden Einsatz von Sebastian Ullrich im Tor gingen die Gäste von der Bergstraße bis zehn Minuten vor Schlusspfiff sogar mit sechs Toren in Führung. Dann aber versuchte Konstanz nochmals alles, um das Ruder herumzureißen, und brachte den siebten Feldspieler. Ohne Erfolg: Letztlich endete die Partie mit einem verdienten 24:28 für die SGL.

„Es das beste Torwartspiel, das Leutershausen in dieser Saison hatte, unsere Wurfqualität war hingegen nicht ausreichend. Offensiv war das die bisher schlechteste Saisonleistung von uns“, zeigte sich HSG-Trainer Jörg Lützelberger sehr unzufrieden. Ein großes Lob sprach Thorsten Schmid den mitgereisten Fans aus. „Wir können dem Fanclub nur danken“, sagt er, „so viel Unterstützung tut einfach gut.“ Die SGL bleibt mit diesem Sieg auf Tabellenplatz vier, dicht gefolgt von Fürstenfeldbruck, dem nächsten Gegner. Am Samstag (18.) geht es für die Roten Teufel also wieder nach Bayern. feh