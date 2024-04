Sharks beim Saisonfinale ganz souverän

„Wir wollten wieder besser spielen als vor Ostern beim HTV“, erklärte Coach Robin Zimmermann die Motivation seiner Mannschaft vor dem letzten Auswärtsspiel der Basketball-Oberligasaison, wo die BG Viernheim/Weinheim als Meister bereits feststeht. Das gelang dann beim klaren 92:72-Sieg beim Tabellenvierten SG EK Karlsruhe II auch sehr gut.

Zwar hatten in einer frühen Phase des Spiels bereits drei BG-Akteure Foulprobleme (K. Hoffmann, Müller und Eberhardt), aber die noch verbliebenen fünf Spieler machten es dafür umso besser. Insbesondere fielen die Würfe jenseits der Drei-Punkt-Linie an diesem Tag sehr oft in den Korb, allein im ersten Viertel fanden fünf Dreier ihren Weg ins Ziel.

Dogukan Ceneli hat einen super Lauf

Um das in der Folgezeit zu unterbinden, mussten die Karlsruher zwangsläufig mehr Platz unter ihrem Korb freigeben. Da war es nun an Jan Eberhardt diese Freiräume gewinnbringend zu nutzen und mit dazu beizutragen, dass die BG nach dem ersten Viertel bereits mit elf Punkten führte (30:19, 10. Minute). So einfach wollte sich der Tabellenvierte aber nicht geschlagen geben und versuchte mit mehr kämpferischem Einsatz den Rückstand zu verkürzen. Doch kaum waren sie auf acht Punkte herangekommen, zeigte Routinier Dogukan Ceneli, wie wichtig er für das Team ist. Er erzielte sieben Punkte in einer Minute, zwang die Hausherren zu einer Auszeit und beendete die Karlsruher Hoffnungen auf eine Aufholjagd.

Zur Halbzeit führten die Sharks bereits souverän mit 55:33 und konnten sich in der zweiten Halbzeit auf das Verwalten dieses Vorsprungs beschränken. Am Ende stand ein ungefährdeter 92:72-Sieg auf der Anzeigentafel.

Letztes Heimspiel am Sonntag

Am letzten Spieltag fehlen die drei U18-Spieler, da sie mit Zimmermann und der ebenfalls von ihm betreuten U18 an der Südwestdeutschen Meisterschaft teilnehmen. Beim letzten Saison-Heimspiel wird das Team am Sonntag um 18 Uhr gegen den TSV Wieblingen II in der Weinheimer TSG-Halle von Co-Trainer und Mannschaftskapitän Daniel Lohrke betreut werden. jr