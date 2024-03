Sharks-Coach Robin Zimmermann ist sauer

Das hatten sich die frischgebackenen Meister der Basketball-Oberliga sicher anders vorgestellt. Seit letztem Wochenende steht fest, dass die BG Viernheim/Weinheim nicht mehr einzuholen ist, doch ihr erstes Spiel als Meister verloren sie im Prestigeduell gegen den Tabellenzweiten TV Heidelberg 61:72. Dabei fehlten der BG vier Stammkräfte, insbesondere die Abwesenheit der beiden Center Victor Habrich (Uni-Prüfungen) und Jan Eberhardt (leichte Verletzung) wog schwer. „Man hat aber auch gesehen, dass die Spannung bei vielen einfach raus war nach letzter Woche“, sagte Robin Zimmermann nach der Partie.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Trotzdem war der Coach sehr unzufrieden mit dem Spiel, aber vor allem mit dem Auftreten seiner Mannschaft. „Ich bin halt im Kopf seit letztem Montag schon im Regionalligamodus. Und so eine Einstellung, wie manche heute hier gezeigt haben, war unerträglich. Keine Kommunikation in der Defense, Abstimmungsfehler, die man sich in der Regionalliga nicht leisten kann, da kamen schon ein paar frustrierende Sachen zusammen. Mein Plan ist immer noch, den Kern zusammenzuhalten und dann punktuell mit zwei, drei Spielern zu verstärken, zum Beispiel mit einem großen Spieler mehr. Aber gestern habe ich nicht viel auf Regionalliganiveau gesehen“, haderte Zimmermann sehr mit seinem Team.

Bis vier Minuten vor Schluss auf Kurs

Dabei hatte die BG bis vier Minuten vor Schluss noch alle Trümpfe in der Hand, Dogukan Ceneli hatte zum 58:58 ausgeglichen und die Hoffnung war da, dass wie im Hinspiel das Momentum in den Schlussminuten zugunsten der Sharks kippen würde. Doch dann kulminierte in den letzten Minuten alles, was zuvor auch schon hakte. Trotz schwacher Wurfausbeute konnte man das ganze Spiel immer in Reichweite bleiben, ließ den HTV nach dem Verlust des ersten Viertels (15:20) nie mit mehr als sechs Punkten Abstand führen, kämpfte sich über 29:34 zur Halbzeit auf 44:47 vor dem Schlussabschnitt heran. Aber kaum war der Ausgleich geschafft, entglitt der BG das Spiel vollends. Kein Wurf fand sein Ziel mehr. Vier Freiwürfe bekamen die Gäste zugesprochen, alle gingen daneben. Dazu dann noch Ballverluste im Spiel nach vorne und der HTV kam vor heimischem Publikum zu einfachen Chancen, die sie im Gegensatz zu den Sharks, die an diesem Nachmittag selbst einfache Korbleger nicht verwandeln konnten, effektiv nutzten.

Vom neuen Meister kam in den Schlussminuten gar keine Gegenwehr mehr, der 14:3-Lauf in den letzten vier Minuten ließ den HTV jubeln, während die BG-Spieler mit hängenden Köpfen und den neubedruckten Meister-Shirts in den Händen, die sie beim Aufwärmen noch alle stolz getragen hatten, vom Feld schlichen. jr