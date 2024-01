SV Waldhof bricht ein, statt sich zu befreien

Die Fans des VfB Lübeck und ihr Verhältnis zum Schnee an der Ostseeküste ist wohl ein ganz besonderes. Erst sorgten nach dem jüngsten Wintereinbruch an der Trave viele freiwillige Helfer aus dem Umfeld des Aufsteigers mit einer Räumaktion dafür, dass am Samstag an der Lohmühle überhaupt gespielt werden konnte.