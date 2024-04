SV Waldhof: Die Rechnung für die Rettung

Über 1000 Waldhof-Fans in der Duisburger Arena feierten auch eine halbe Stunde nach dem Schlusspfiff noch. Vereinslegende Walter Pradt, der am Freitag 75 Jahre alt geworden wäre, wurde ausgiebig besungen – und natürlich auch das 1:1 (0:1)-Unentschieden, mit dem die Mannheimer den MSV im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga auf acht Punkte Distanz hielten. Was war das Remis wert? Unsere Antworten zu den wichtigsten Fragen beim SVW.