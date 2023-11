SV Waldhof gegen Duisburg: Gruselkick statt Befreiungsschlag

Die Geduld neigt sich dem Ende entgegen. Als die Profis des SV Waldhof am Sonntagnachmittag nach dem 0:0 gegen Schlusslicht MSV Duisburg in einem Drittliga-Spiel auf unterirdischem Niveau den Gang zu den treuesten Fans auf der Otto-Siffling-Tribüne antraten, waren Pfiffe zu hören. Und das programmatische „Wir woll’n Euch kämpfen sehen“. Wobei: Am Kampf hatte es weniger gelegen im Krisengipfel, vielmehr an einem fußballerisch zeitweise furchtbaren Vortrag des SVW, der auch im sechsten Spiel in Folge ohne Sieg blieb.