TSG-Trainer Marcel Abele vor dem Topspiel: "Die Jungs sind heiß"

Zweimal trafen die TSG 1862/09 Weinheim und der FC Zuzenhausen im bisherigen Saisonverlauf aufeinander, zweimal war es eine ganz enge Kiste zwischen den beiden Top-Teams der Fußball-Verbandsliga. In der ersten Runde des Verbandspokals siegte die TSG in Zuzenhausen mit 2:1, das Hinspiel in Weinheim endete 1:1.