Tumulte auf dem Fußballplatz wohl nicht vors Sportgericht

Ein blaues Auge, sechs gelbe Karten, einmal Rot und Rudelbildungen, die nicht auf einen Sportplatz gehören: Am vergangenen Spieltag der Fußball-Kreisklasse A gab es beim Derby zwischen der SG Viernheim und der TSG 91/09 Lützelsachsen II jede Menge Aufregung. TSG-Pressewart Oliver Kratzer sah seine Spieler bedroht, sowohl verbal als auch handgreiflich, als der Viernheimer Torwart Tolga Abaza nach dessen Foul an ihm ins Gesicht geschlagen haben soll. In einer anderen Szene hatte ein Lützelsachsener Spieler nach grobem Foulspiel „Rot“ gesehen – das sahen beide Seiten als gerechtfretigt.