TVG Großsachsen hat noch nicht aufgegeben

Handball-Oberligist TVG Großsachsen hatte nach dem verdienten Sieg gegen den Tabellenletzten aus Deizisau zuletzt 14 Tage spielfrei. Am Samstag kommt jetzt die TSG Söflingen um 20 Uhr in die Sachsenhalle. Die Handballer aus dem gleichnamigen Ulmer Stadtteil, stehen mit 8:6 Punkten auf Rang vier der Tabelle – und damit genau auf dem Platz, der am Ende der „Vorrunde“ noch für die Aufstiegsrunde berechtigt.

Nach dem Hinspiel am Samstag treffen beide Teams schon am Sonntag drauf in Ulm erneut aufeinander, ehe der TVG dann schon wieder auf den TSV Deizisau trifft. Werden diese drei Partien erfolgreich gestaltet, kann der TVG vielleicht noch einmal auf Platz vier schielen.

Gleich zweimal gegen Söflingen

Es stehen also Herkulesaufgaben in den nächsten Wochen für die Mannen von TVG-Trainer Stefan Pohl an, der seine Mannschaft aber auf einem guten Weg sieht: „Wir haben in der freien Zeit gut gearbeitet und wollen das jetzt auf dem Platz umsetzen. Söflingen ist ein starker Gegner, aber wir wollen am Samstag mit einem Sieg den ersten Schritt machen. Wir brauchen und wollen weitere Punkte. Ich glaube an meine Mannschaft und hoffe auf zahlreiche Zuschauer in diesem wichtigen Spiel.“