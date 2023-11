TVG Großsachsen überrollt die TSG Söflingen

Nach der engen Partie am Samstag hatten alle ein Spiel auf Augenhöhe in Ulm erwartet. Doch es kam alles anders: Der TVG Großsachsen lieferte die beste Saisonleistung ab und spielte die heimische TSG Söflingen beim 36:24 (17:10)-Erfolg förmlich an die Wand.

Was die Ulmer auch versuchten, Großsachsen hatte stets eine Antwort parat und ließ nie einen Zweifel aufkommen, wer heute den Platz als Sieger verlassen würde. Söflingen versuchte es von Beginn an mit dem siebten Feldspieler, stand sich dabei aber immer wieder selbst im Weg.

Starker TVG-Keeper

Und kam doch einmal ein TSG-Spieler durch, wusste ein starker Leon Hoblaj im Gehäuse des TVG den Treffer zu verhindern. So setzten sich die Saasemer schnell ab, nach gerade einmal 22 Spielminuten und beim Stand von 7:13 nahm Söflingen bereits die zweite Auszeit. Wirklich besser werden die Ulmer danach aber nicht – auch, wenn in der Folge auf den siebten Feldspieler verzichtet wurde. Vorne spielte der TVG seine Chancen ruhig aus und konnte sich vor allem auf den treffsicheren Rechtsaußen Simon Spilger verlassen, der am Ende das Dutzend voll macht und ein überragendes Spiel ablieferte.

Das Lob lässt sich aber problemlos auf die gesamte Mannschaft anwenden, denn jeder leistete seinen Beitrag zu dieser wirklich großartigen Partie. Söflingen wirkte von Beginn an völlig rat- und oft genug auch hilflos. Wer nach dem 10:17 zur Halbzeit glaubte, dass sich die TSG noch einmal aufbäumen sollte, sah sich getäuscht. Die ersten fünf Spielminuten von Durchgang zwei waren auf beiden Seiten zerfahren, Großsachsen fand aber schnell wieder in die Spur.

Neun Minuten ohne Gegentor

Erst in der 39. Spielminute traf die heimische TSG in Halbzeit zwei erstmals – zum 11:20. Da war das Spiel längst entschieden. Auch als sich der TVG eine kleine Auszeit nahm, kamen die Gastgeber nie näher als auf 15:22 (45.) heran. Der TVG legte stattdessen eine Schippe drauf und zog davon. TVG-Trainer Stefan Pohl: „Wir haben heute eine ganz starke Defensive mit einem tollen Torhüter gestellt. Vorne haben wir ruhig und diszipliniert gespielt und unsere Chancen eiskalt genutzt. Die Torhüter der TSG waren heute nie im Spiel. Es hat Spaß gemacht, heute zuzuschauen und ich kann nur ein Lob an jeden Einzelnen aussprechen. So kann es weitergehen“.

Nach dem verdienten Auswärtssieg haben die Spieler erst einmal eine Woche Pause, bevor es zum Tabellenletzten nach Deizisau geht. Dort ist der TVG klarer Favorit und mit einem Sieg könnte die Sieben erstmals in dieser Saison ihr Punktekonto ausgleichen. hm