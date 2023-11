TVG Großsachsen will unbedingt in der Oberliga bleiben

Mit dem dritten Saisonsieg im achten Spiel hat der TVG Großsachsen die Vorrunde in der Handball-Oberliga beendet. Ob Saase auch in der kommenden Runde in der vierten Liga spielen wird, steht aber weiter in den Sternen. „Wir streben das natürlich an. Der Oberligaverbleib ist und bleibt unser Ziel“, sagt der Sportliche Leiter Thomas Zahn. Auch wenn die Finanzierung einer Drittliga- und einer Oberligamannschaft unter dem Dach der neuen Handballspielgemeinschaft Saase3Leutershausen in der kommenden Saison schwierig werden wird? „Wir planen sehr konservativ. Und ja – natürlich wird das eine Herausforderung. Aber gerade für junge, talentierte Spieler soll die Oberliga eine Perspektive bleiben.“