Verbandsliga-Spitzenreiter TSG 1862/09 Weinheim zeigt Moral

Unter den Augen von Oberbürgermeister Manuel Just hat die TSG 1862/09 Weinheim am Samstag durch einen 4:2 (0:1)-Erfolg gegen den abstiegsgefährdeten FV Mosbach die Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga erfolgreich verteidigt. Die Mannschaft um Trainer Marcel Abele geht entsprechend gestärkt in die kommenden Spitzenspiele gegen den FC Zuzenhausen (2.) und den 1. FC Mühlhausen (3.).

Die erste Halbzeit der Gastgeber passte gewissermaßen zum Wetter in der Zweiburgenstadt: Es war ungemütlich, mit zunehmender Spieldauer löste der Regen die ohnehin schon wenigen Sonnenstrahlen ab. Und das Spiel der Weinheimer wurde ebenfalls von Minute zu Minute ungemütlicher.

Dabei begann es eigentlich ganz gut aus Sicht der Gastgeber. In der vierten Minute konnte Yannick Schneider eine Flanke von rechts aber nicht im Tor unterbringen, da sein Kopfball nicht genug Druck hatte. Danach wurde das Wetter dann so richtig schlecht – und auf dem Kunstrasenplatz des Sepp-Herberger-Stadions passierte relativ wenig.

0:1 fällt nach einer Ecke

In der 25. Minute gab es eine Ecke von links für die Gäste aus Mosbach und daraus resultierte postwendend auch die Führung durch Sebastian Kreuter. In der darauffolgenden Szene verpasste Schneider den direkten Ausgleich (26.). Mit einem ernüchternden 0:1-Rückstand ging es nach einer ereignisarmen ersten Hälfte in die Kabinen.

Weinheim - Mosbach 4:2 TSG 1862/09 Weinheim: Halbig; C. Kuhn, Ertanir (67. Giordano), Huller (90.+2 Jungmann), Schneider, Keller (90.+1 M. Kuhn), Knauer, Zimmermann, Marsal, Schwöbel (88. Ludwig), Schmid (46. Anhölcher) FV Mosbach: Bittig; Kreuter (80. Werner), Hauk, Klotz, Frey, Müller, Eitelwein (67. Bieler), Maurer, Martin(74. Wolf), Kerling (82. Lorenz), Lengle, Tore: 0:1 Kreuter (25.), 0:2 Eitelwein (46.), 1:2 Ertanir (51.), 2:2 Schneider (65.), 3:2 Schneider (77.), 4:2 Anhölcher (90.). Schiedsrichter: Philip Dickemann. – Zuschauer: 80.

Nach Wiederanpfiff schien es zunächst, als seien die Weinheimer gedanklich in den trockenen Katakomben geblieben. Gleich den ersten Angriff der zweiten Hälfte konnte Mosbachs Yannick Eitelwein aufgrund einer Reihe von Fehlern in der Weinheimer Hintermannschaft zum 0:2 verwandeln (46.).

Doch die Köpfe der Gastgeber blieben oben und die Schützlinge von Trainer Marcel Abele gaben sich nicht geschlagen. Nur fünf Minuten später nutzte Ilya Ertanir die Chance und markierte den Anschlusstreffer zum 1:2. Jetzt war Weinheim im Spiel – und auch die Sonne ließ sich wieder am Himmel über dem Sepp-Herberger-Stadion blicken.

Es entwickelte sich fortan ein echter Schlagabtausch auf dem Feld. Mosbach wollte den alten Abstand von zwei Toren wieder herstellen, Weinheim den Ausgleich erzielen. Dieser gelang dann auch in der 65. Minute durch Yannick Schneider. Nur zwei Minuten später spielte Gaetano Giordano eine scharfe Flanke in den Strafraum der Mosbacher, doch Nick Huller traf aus kürzester Distanz das Tor nicht.

Starker Gästekeeper

Der FV Mosbach hatte nun Glück, dass Weinheim einige Chancen liegen ließ und konnte sich zudem beim eigenen Torwart Silas-Tim Bittig bedanken, der einige hochkarätige Chancen der TSG zunichtemachte. Wie zum Beispiel in der 73. Minute, als die Weinheimer drei Mal hintereinander aufs Tor schossen und einfach nicht trafen, auch weil Bittig zweimal stark zur Stelle war. Und nur zwei Minuten später vergab Yannick Schneider schon die nächste Chance zum 3:2. Doch in der 77. Minute war es dann soweit – und der TSG-Kapitän netzte zur Führung ein. Das 4:2 in der Nachspielzeit von Nils Anhölcher war dann auch der Endstand.

„Am Ende können wir über das Ergebnis lachen. Mit der ersten Hälfte war ich aber überhaupt nicht zufrieden. Nach dem 0:2 dachte ich, dass wir das Spiel verlieren würden. Am Ende war es, auch witterungsbedingt, ein Charaktertest für die Mannschaft. Wenn du nach einem 0:2-Rückstand noch 4:2 gewinnst, dann ist der Sieg am Ende auch verdient. Und, um den Bogen zu spannen, am Ende kann man wie gesagt über das Ergebnis lachen,“ sagte Abele.