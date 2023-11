Viernheim gegen Heddesheim - spannender wird es nicht

Erster gegen Zweiter und noch dazu ein Derby – mehr Spitzenspiel in der Handball-Badenliga geht nicht, wenn sich am Samstag (19.30 Uhr) der TSV Amicitia Viernheim und die SG Heddesheim in der Viernheimer Waldsporthalle duellieren. „Ein Derby ist immer etwas Besonderes, in dieser Tabellenkonstellation freuen wir uns umso mehr auf das Spiel“, sagt Frank Schmitt, schiebt die Favoritenrolle aber an die Gastgeber: „Das wird ein dickes Brett. Viernheim steht nicht umsonst da oben. Wir treffen auf eine sehr stabile und individuell starke Mannschaft.“