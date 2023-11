Waldhof-Mitglieder fordern: "Kompp muss weg"

Wer live dabei sein will, muss viel Geduld mitbringen. Vor dem Kulturhaus Waldhof bilden sich am frühen Montagabend lange Schlangen, Dutzende Mitglieder müssen draußen im Regen auf Einlass warten. Die Mitgliederversammlung des SV Waldhof ist so gut besucht wie seit 20 Jahren nicht mehr, die knapp 300 Sitzplätze im Saal reichen nicht aus, etliche Mitglieder müssen am Rand stehen, Stimmzettel nachgedruckt werden.