Was SVW-Coach Rehm zum Rückrundenstart von Terrence Boyd erwartet

Auch das heftige Schneetreiben kann dem SV Waldhof und seinem Cheftrainer Rüdiger Rehm nicht die Vorfreude auf den Rückrundenstart in der 3. Liga nehmen. „Wir haben die Pause genossen, sind gut vorbereitet und haben auch durch die letzten Ergebnisse eine positive Stimmung in den Verein bekommen. Jeder hier will das Ding aus dem Dreck ziehen“, sagt Rehm mit Blick auf das Spiel seiner auf Rang 16 liegenden Mannschaft am Samstag (14 Uhr/live bei Magenta Sport) beim Tabellenachtzehnten, VfB Lübeck.