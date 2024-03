Das tut richtig weh: Die Fußballer der TSG 1862/09 Weinheim müssen, auch im Aufstiegsfall, in der Saison 2024/25 ohne ihren Erfolgstrainer Marcel Abele auskommen. Der 36-jährige Mannheimer unterschrieb am heutigen Nachmittag einen Vertrag bei Oberligist VfR Mannheim. Seine Mannschaft informiert Abele im Training.

Der Mann, der die TSG 62/09 im November 2022 in der roten Zone der Verbandsliga übernommen und jetzt an die Tabellenspitze in Sichtweite zur Oberliga geführt hat, hinterlässt eine empfindliche Lücke. Gerade erst hatten gleich zehn Weinheimer Stammspieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Durchaus auch ein Verdienst des Coaches.

Abele zieht Ausstiegsklausel

Im November 2022 hat der Ex-Profi das Traineramt in der Zweiburgenstadt übenommen. In dieser Zeit hat er aus einem Abstiegskandidaten ein Spitzenteam geformt.

Marcel Abele will mit der TSG 1862/09 Weinheim in die Oberliga

TSG 1862/09 Weinheim sucht Nachfolger

Im Sommer übernimmt also Abele die Mannheimer, die zehn Spiele vor Saisonende sieben Punkte Rückstand auf einen Abstiegsplatz haben und davon ausgehen, auch 2024/25 in der Oberliga zu spielen. „Marcel Abele ist ein sehr ehrgeiziger Trainer mit viel Kompetenz und starker Persönlichkeit. Er passt sehr gut zu unserer Arbeitsweise und kommt zudem noch aus der Region. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir eine positive Zusammenarbeit haben werden“, sagte VfR-Sportvorstand Zubari.

"Wir wollen schon in diesen Tagen in die Gespräche mit zwei potenziellen Nachfolgern gehen.Wir sind Marcel Abele unendlich dankbar, dass er uns hier in ruhiges Fahrwasser geleitet hat. Dass er bei seinem Erfolg für andere Vereine interssant sein wird, war uns allen klar", sagte TSG-Abteilungsleiter Tobias Apfel. Dennoch habe der Verein gehofft, dass man die "Mission Oberliga" noch gemeinsam in Angriff nehmen könne. "Jetzt geht er ein Jahr früher, das ist schade, aber nachvollziehbar. Die Oberliga wird auch nicht das Ende seines Weges sein."