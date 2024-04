Wieder ein 7-Meter-Sprung in Weinheim?

Am Pfingstsamstag, dem 18. Mai ist bei der B&S Kurpfalz Gala wieder Leichtathletik der Spitzenklasse im Sepp-Herberger-Stadion angesagt. Vor voller Tribüne wird es mit 13 Disziplinen ein abwechslungsreiches Programm geben, bei dem für viele Zuschauer der Weitsprung eine besondere Rolle einnimmt. Weltstars wie Olympiasiegerin Malaika Mihambo oder Europameister Christian Reif waren mehrmals in Weinheim am Start und haben die guten Rahmenbedingungen zu außergewöhnlichen Leistungen genutzt.

Einziger 7-Meter-Sprung in Deutschland

2023 hat der Zweikampf zwischen Agate de Sousa und Mikaelle Assani die Zuschauer in Atem gehalten, den die inzwischen für Portugal startberechtigte de Sousa mit persönlicher Bestleistung von 7,03 m vor der jungen Deutschen gewann, die mit 6,91 m ebenfalls eine neue Bestmarke schaffte. Welch hohen Stellenwert die genannten Weiten haben, zeigt sich darin, dass Agates Sprung der einzige 7-Meter-Sprung in Deutschland im vergangenen Jahr war, in Europa gab es in 2023 überhaupt nur drei Springerinnen, die über diese Marke kamen.