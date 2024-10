Bei der HSG Weschnitztal sind alle heiß auf Viernheim

Bei der HSG Weschnitztal fiebert man dem Derby in der Handball-Oberliga entgegen: Am Samstagabend (19 Uhr) kommt der TSV Amicitia Viernheim in die Weschnitztalhalle. „Wir freuen uns auf dieses Duell und sind alle heiß darauf“, erklärt Nils Heckmann, Sportlicher Leiter der Odenwälder, der zur Zeit für den aus gesundheitlichen Gründen fehlenden Coach Marcus Gutsche auch den Trainerjob übernimmt.