Beim FSV Rimbach gibt's nur Sekt oder Selters

SV/BSC Mörlenbach und FSV Rimbach haben gegenseitig viel Respekt

Der SV/BSC Mörlenbach und FSV Rimbach spielen wieder eine gute Rolle, was nicht unbedingt zu erwarten war. Lörzenbach muss eine Schlappe verdauen und Aschbachs Serie ist in Gefahr - die Spiele in der Kreisliga A.