„Das wird ein heißer Tanz“

Ein anderes Gesicht als in den beiden vergangenen Spielen (zu Hause gegen Hofheim und in Wattenheim) soll und muss nach Meinung von Trainer Uwe Engert die TG Jahn Trösel zeigen. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der SV Lörzenbach im Tal. Die Gäste waren gerade dabei, das Feld von der Tabellenmitte aus aufzurollen, als es beim Mitfavoriten VfR Fehlheim II eine 1:2-Niederlage gab. Vergangenes Wochenende war das Team von Trainer Ron Hachenberger spielfrei.