Der FC Ober-Abtsteinach springt auf Platz acht

Ober-Abtsteinach. Der einst stark abstiegsgefährdete FC Ober-Abtsteinach hat derzeit einen Lauf in der Fußball-Kreisliga A. Nach dem 4:0 beim TV Lampertheim und nun dem 5:1-Sieg über den SV/BSC Mörlenbach spiegelt sich dies auch in der Tabelle wider. Der FCO macht einen Sprung auf Platz acht.

Zumindest in der ersten Hälfte dominierten die Platzherren das Spiel, wie Sprecher Michael Döringer berichtete. Nach knapp 15 Minuten stand es bereits 2:0. Alexander Krapp sorgte nach Hereingabe von Julius Hintenlang für den beruhigenden 3:0-Halbzeitstand. Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste stärker aus der Kabine und erzielten durch den gerade eingewechselten Dominik Kießler den Anschlusstreffer. Doch bereits in der 54. Minute musste Lukas Goderbauer wegen seines zweiten Foulspiels den Platz wieder verlassen. In der 71. Minute und in der 76. Minute machten Tolga Erak und Jonas Jaap dann alles klar zum 4:1 und zum 5:1-Endstand.

Bedauerlich war der Zusammenstoß von Mörlenbachs Torwart Jonte Lammers mit Alem Brkic-Hotic. Beide mussten danach ausgewechselt werden.

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FC Ober-Abtsteinach: da Silva; Hintenlang, Fischer, Stang, Jaap, Beckenbach, Erak, Krapp, Krüger, Gärtner, Müller; eingewechselt: Brkic-Hotic (63.), Fath (67.), Georgiev (75.), Oberle (79.).

SV/BSC Mörlenbach: Lammers (85. Pflüger); Seltenreich, Lukas Goderbauer, Schill, Bartmann, Simon Goderbauer, Fries, Leon Renzland (46. Stephan), Hepp (65. Walter), Wenzel (50. Sapina), Garotti (46. Kießler).

Tore: 1:0 St. Müller (5., FE), 2:0 Krüger (14.), 3:0 Krapp (43.), 3:1 Kießler (46.), 4:1 Erak (71.), 5:1 Jaap (76.). Gelb-Rot für Lukas Goderbauer (54., SV/BSC, wegen wiederholten Foulspiels).

TG Jahn Trösel – TSV Auerbach II 5:2 (1:0)

Trotz des klaren Ergebnisses zeigte sich die TSV Auerbach II, so Trösels Trainer Uwe Engert, als „der erwartet schwere Gegner. Wir waren gefordert. Es war ein hartes Stück Arbeit“. Umso erfreulicher ist der 5:2-Sieg und dass die TG Jahn mit diesem Dreier den spielfreien Aschbachern auf Platz zwei „ganz nah auf die Pelle gerückt ist“. Die TG Jahn wusste auf jedes Erfolgserlebnis der Auerbacher eine Antwort zu geben. Dabei zeichnete sich Erblin Azizi mit seiner Treffgenauigkeit aus. Die weiteren Tore für Trösel erzielten Tizian Tomczyk, Dominik Arnold und Mirco Bölts.

TG Jahn Trösel: Doering; T. Ginader, Arnold, Schmitt, Bölts (84. Sommer), Kocabiyik (80. Hassel), Azizi, Schröter, Tob. Bessler, Tomczyk, Luk. Bessler (59. Dunemann).

Tore: 1:0 Tomczyk (2.), 2:0 Azizi (52.), 3:0 Arnold (60.), 3:1 Ghawas (71.), 4:1 Azizi (73.), 4:2 Riebel (78.), 5:2 Bölts (81.).

FSV Rimbach – TV Lampertheim 2:1 (1:1)

Nicht überragend, aber effektiv: Tabellenführer FSV Rimbach nahm mit dem 2:1 über den TV Lampertheim erfolgreich Revanche für die einzige in der Hinrunde erlittene Niederlage. Dabei sahen beide Mannschaften Gründe, mit den Schiedsrichter-Leistungen zu hadern. So erkannte der Unparteiische ein Kopfballtor von Patrick Feller, das nach der Unterkante Latte hinter die Linie sprang, nicht an. Auch so scheiterte Feller mehrfach an Torwart Eric Kamprath. Bereits in der 8. Minute schien Darius Zielonkowski mit einem Schuss aus zehn Metern zum 1:0 den Bann zu brechen. Doch noch vor der Pause fiel der Ausgleich, als Sebastian Kutschera ein Missverständnis in der Rimbacher Abwehr nutzte. Der Siegtreffer für Rimbach gelang dem eingewechselten Philipp Klische nach Vorarbeit des wieder genesenen Amir Duric in der 55. Minute. Sprecher Roland Rettig: „Das Spiel war kein Augenschmaus, der Sieg dennoch verdient.“

FSV Rimbach: Kouvaras; Proyer, L. Ginader, Plücker, Spies, R. Hechler, Feller, Duric, D. Zielonkowski, Manuel Kohl, Christian Kohl; eingewechselt: Klische (46.), Neumann (78.), Weis (86.), Elbaghdadi (90. + 1).

Tore: 1:0 D. Zielonkowski (8.), 1:1 Kutschera (38.), 2:1 Ph. Klische (55.).

FV Hofheim – SG Hammelbach/Scharbach 5:3 (3:2)

Bei dieser Moral zog SG-Trainer Oliver Zeug seinen Hut vor seinem Team. Das Spiel beim starken FV Hofheim schien nach schnellem 0:3-Rückstand und einem verschossenen Elfmeter in einem Debakel zu enden. Die SG Hammelbach/Scharbach gab sich jedoch nicht auf, besann sich auf ihre eigenen Stärken und kam bis zum Pausenpfiff noch auf 2:3 heran. Jan Impe und André Fischer trafen. So hätte es weitergehen können, wenn nicht in der Defensive immer wieder Unachtsamkeiten zugunsten der Hofheimer passiert wären. Ab der 75. Minute folgten die entscheidenden Szenen. Hammelbach verkürzte durch das Kopfballtor von Luca Fiederlein nach Flanke von Jan Bauer auf 3:4 und war nach der gelb-roten Karte für Paul Buschmann (85.) in Überzahl. Beim Versuch, den Ausgleich zu erzwingen, lief die SG jedoch in einen Konter, den Max Kaltenecker in der Nachspielzeit zum 5:3-Endstand abschloss.

SG Hammelbach/Scharbach: Wolf; Eisenhauer, Hering, Unger, Winkler, Luca Fiederlein, Jan Impe, Bergmann (46. Jan Bauer), Lucas Trautmann (71. S. Schröder), A. Fischer, Glesmann.

Tore: 1:0, 2:0 Klutkowsky (7., 20.), 3:0 Scholl (21.), 3:1 Jan Impe (44.), 3:2 André Fischer (45. + 3), 4:2 Scholl (52., FE), 4:3 Fiederlein (75.), 5:3 Kaltenecker (90. + 2).

FSG Riedrode II – SV Affolterbach 2:3 (0:0)

Der SV Affolterbach spielte gut mit, erspielte sich Chancen und kam immer wieder zurück – und gewann beim direkten Konkurrenten FSG Riedrode II. Vor allem in der ersten Hälfte hielt Torwart Toni Cosic seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel. Am Ende stand ein „etwas glücklicher, aber verdienter 3:2-Auswärtssieg“, wie Trainer Sebastian Theobald bestätigte. Auch vom 0:1-Rückstand durch Marc Kress ließ sich der SVA nicht beirren und wendete mit zwei Toren das Blatt. Daniel Konstantinov erzielte mit einem Handelfmeter den Ausgleich, Philipp Rettig brachte den SVA in Führung. Kress glich für die Gastgeber erneut aus. In den Schlussminuten stand Nino Sattler bei einer Flanke von Eldin Pudic goldrichtig und köpfte zum 3:2-Siegtreffer ein. Der vierte Platz ist damit gefestigt.

SV Affolterbach: Cosic; Marlon Rettig, Gül, Ajdin Pudic, Philipp Rettig, Marcel Eckert, Trautmann, Steffan, Konstantinov, Schäfer, Sattler; eingewechselt: Eldin Pudic (64.), Leon Eckert (64.), Smajic (69.).