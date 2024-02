Die Frauen des TSV Birkenau sind zurück in der Erfolgsspur

Nach dem Ausrutscher im Derby gegen Heddesheim zeigten die Badenliga-Handballerinnen des TSV Birkenau im Heimspiel gegen die Reserve der HSG St. Leon/Reilingen ein komplett anderes Gesicht. Aufgrund einer nahezu perfekten zweiten Halbzeit stand für den TSV am Ende ein deutlicher 34:21-Sieg auf der Anzeigetafel, der TSV bleibt somit Tabellenführer. „Women of the Match“ war Torhüterin Johanna Meyer, die in der zweiten Halbzeit über sich hinauswuchs.