Die Fürther Frauen sind in sehr guter Verfassung

Erneut in sehr guter Verfassung präsentierte sich die HSG Fürth/Krumbach in der Frauenhandball-Bezirksoberliga. Nach dem 25:19 (14:11)-Sieg bei der HSG Groß-Bieberau/Modau bleiben die Spielerinnen von Trainer Daniel Werner das einzige Team ohne Minuspunkt in der Liga. „Ausschlaggebend war wieder unsere Deckung. Daraus resultierten einfache Gegentore im schnellen Umschaltspiel“, bilanzierte der Fürther Coach. „Derzeit läuft es wirklich gut.“