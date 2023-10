Die HSG Fürth/Krumbach schickt eine Kampfansage an Modau

Ein Heimspiel gegen einen Aufsteiger – das klingt erst einmal einfach. Doch die Handballer der HSG Fürth/Krumbach bekommen es am Samstag (19 Uhr) nicht mit einem gewöhnlichen Aufsteiger zu tun. Der TSV Modau kommt als verlustpunktfreier Tabellenführer in die Schulsporthalle und das nicht einmal überraschend. „Wir kennen die Mannschaft, die Spieler, wissen, was da auf uns zu kommt“, erklärt Fürths Spieler Lars Richter.