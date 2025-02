Ein Ruck geht durch die HSG Weschnitztal

Weschnitztal. Es war wieder eine begeisternde und richtig starke zweite Hälfte, die die Oberliga-Handballer der HSG Weschnitztal am Samstagabend aufs Parkett der Weschnitztalhalle brachten. Doch es reichte nicht ganz, zu groß war die Bürde aus den ersten 30 Minuten und so stand am Ende eine ärgerliche 24:27 (10:16)-Niederlage gegen den Tabellenvierten HSG Ettlingen zu Buche.