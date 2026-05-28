Endspiel um den Klassenerhalt für den SV Fürth

Fürth. Für den SV Fürth geht es am Sonntag um alles. Die Mannschaft von Trainer Jochen Ingelmann empfängt am Sonntag (15 Uhr) zum Saisonfina in der Fußball-Gruppenliga Viktoria Griesheim – und braucht im Kampf um den Klassenerhalt dringend einen Sieg. „Wenn wir gewinnen, dann sind wir in der Relegation – wenn nicht sind wir abhängig vom Bensheim-Spiel“, sagt Trainer Jochen Ingelmann vor dem letzten Spieltag.

Der SV Fürth geht als Tabellen-14. in die entscheidende Partie. Der Tabellen-15. FC 07 Bensheim, der nur einen Punkt hinter dem SVF liegt, spielt zeitgleich beim Tabellenvierten Dersim Rüsselsheim.

Fürth erwartet gegen den Tabellenzehnten aus Griesheim eine schwierige Aufgabe. Die Viktoria gewann zuletzt gegen Dersim Rüsselsheim und spielte insgesamt eine stabile Saison. Allerdings steht Griesheim in der Rückrundentabelle hinter dem SV Fürth.

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Spieler sind bereit zu leiden

Der SVF bereitete sich intensiv auf das Saisonfinale vor und verlegte die Trainingseinheiten wegen der großen Hitze in die Abendstunden. Personell sieht es weitgehend gut aus. Jonas Flohr verletzte sich allerdings beim Spiel gegen Meister Ginsheim bereits nach sieben Minuten mit einem Muskelfaserriss und könnte ausfallen. Robin Weber wird wegen Leistenproblemen wohl ebenfalls fehlen.

Trotzdem zeigt sich Ingelmann kämpferisch: „Wir müssen jetzt ans Limit gehen – wir wollen alles daran setzen, die Klasse zu halten; wenn wir dafür nicht bereit sind zu leiden, dann haben wir den Klassenerhalt auch nicht verdient.“

Für den FC Fürth geht es am letzten Spieltag dagegen sportlich um nichts mehr. Der Aufsteiger gastiert am Sonntag um 15 Uhr beim Tabellenfünften TS Ober-Roden. Die Mannschaft von Trainer Ralf Ripperger spielte eine starke Saison und mischte zwischenzeitlich sogar im Aufstiegsrennen mit. Mittlerweile ist der Tabellendritte mit sieben Punkten Rückstand auf Rang zwei aber aus dem Rennen. Der Fokus richtet sich beim FCF bereits auf die kommende Saison. „Wir freuen uns riesig auf die neue Saison“, sagt Sportdirektor Marco Knapp, nachdem der Verein bereits mehrere Neuzugänge präsentiert hat.

Trotzdem wollen die Fürther die Runde mit einem Erfolg beenden. Hoffnung macht auch das Comeback von Nils Arras, der beim 4:2 gegen Geinsheim nach 13-monatiger Verletzungspause erstmals wieder auf dem Platz stand. Gegen Ober-Roden könnte er erneut zum Einsatz kommen.

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