ET Wald-Michelbach ist ein bisschen eine Wundertüte

Ein Neustart steht dem SV Eintracht Wald-Michelbach bevor. Nachdem der Verein aufgrund der bekannten finanziellen und personellen Entwicklungen am Ende der vergangenen Runde die erste Mannschaft aus der Fußball-Verbandsliga zurückzog und die zweite Garnitur ganz abmeldete, treten die Überwälder in dieser Saison mit einer neu formierten Truppe in der Gruppenliga an. Der Sportliche Leiter Amir Imsirovic weiß um die Schwere dieser Aufgabe, ist aber davon überzeugt, dass der Kader gut genug besetzt ist, um konkurrenzfähig zu sein, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion unterstreicht.

Dieser Optimismus basiert zum einen darauf, dass der Verein einige etablierte Verbandsliga-Spieler halten konnte, darunter auch Mannschaftskapitän Etienne Imsirovic, der nach langer Verletzungspause wieder zur Verfügung steht und seine zentrale Rolle im Mittelfeld übernehmen soll. Zum anderen gelang es dem Sportlichen Leiter, interessante Neuzugänge zu gewinnen. Allen voran nennt er dabei Kevin da Silva Arnold. Der gebürtige Abtsteinacher kam vom pfälzischen Oberligisten TSG Pfeddersheim zurück in den Überwald und soll angesichts seiner höherklassigen Erfahrung – er spielte unter anderem beim SV Waldhof und beim Karlsruher SC – der neue Abwehrchef werden. „Er soll uns mehr Stabilität geben und wir werden mit ihm auch flexibler“, sagt Amir Imsirovic.

Vielversprechende Neuzugänge

Aber auch von den weiteren Neuen verspricht er sich einiges. So traut er Daniel Konstantinov und Nico Dimitri Efstathinou, die beide von den Heppenheimer Sportfreunden kamen und aus der Jugend der TSG 62/09 Weinheim stammen, zu, sich in den Vordergrund spielen zu können. Gleiches gilt für Moritz Hugo, der von der A-Jugend des VfR Mannheim nach Wald-Michelbach wechselte, und für Innocenzo Guerino von Türkspor Beerfelden. Außerdem stoßen mit Eldin Pudic und Nico Ernst zwei Talente aus der eigenen Jugend hinzu.

Zudem konnte kurzfristig ein weiterer Stürmer verpflichtet werden. Dabei handelt es sich um Paul Ahrens, der vom pfälzischen Oberligisten TuS Mechtersheim nach Wald-Michelbach kommt. „Er ist top ausgebildet, ein richtig guter Mann“, freut sich Imsirovic über den 19-Jährigen, der eine weitere Alternative für die Offensive ist.

Schließlich erwartet der Sportliche Leiter, dass die jungen Spieler wie Yannic Siefert, Leonidas Reeg, Luca Ernst oder Kevin Gojani den nächsten Schritt nach vorne machen und ihren Beitrag dazu leisten, dass die Eintracht eine gute Rolle in der Gruppenliga spielen kann.

"Brutal viel Arbeit"

Somit ist der Eintracht zwar ein gewisses Grundgerüst erhalten geblieben, dennoch galt es für das Trainerduo Sascha Amend und Boubacar Siby in den vergangenen Wochen, die Mannschaft neu aufzustellen. „Das war brutal viel Arbeit“, macht der Sportliche Leiter deutlich, aber „die Jungs sind willig und ziehen gut – wir sind es gewohnt, hart zu arbeiten“, unterstreicht er, schließlich war es schon immer die Philosophie des Vereins, junge Spieler aus der Region weiterzuentwickeln und an die erste Mannschaft heranzuführen. Besonders im taktischen Bereich gab und gibt es noch viel zu tun. Hier will die ET an ihrer offensiven Spielweise festhalten. „Wir wollen Gas geben und weiterhin guten Fußball bieten“, erklärt Imsirovic.

Eine erste Standortbestimmung war das eigene Turnier, bei dem die Mannschaft einen guten Eindruck hinterließ. „Wir wussten vorher selbst nicht, wo wir stehen, aber da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie mithalten kann, wenn sie an die Leistungsgrenze geht“, hebt er hervor.

Sehr zufrieden ist der Sportliche Leiter mit dem Trainerduo Amend und Siby. „Die beiden sind sehr engagiert, sehr ehrgeizig und harmonieren bestens. Sie sind gleichberechtigt und ergänzen sich hervorragend“, freut er sich darüber, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert.

SG der Topfavorit

Klarer Favorit ist für Amir Imsirovic der Vorjahresdritte SG Langstadt/Babenhausen, der über einen starken Kader verfügt. „Die wollen auch aufsteigen“, fügt er an. Aber auch mit dem FC 07 Bensheim sei zu rechnen, sagt er im Hinblick auf die höherklassigen Verstärkungen der Bergsträßer: „Die werden oben mitspielen.“ Ebenso nennt er den Bergsträßer Verbandsliga-Absteiger VfR Fehlheim, doch hier müsse man aufgrund vieler Spielerwechsel und eines neuen Trainers erst mal abwarten. Ausgerechnet die Fehlheimer sind der Gegner beim ersten Saisonspiel am 11. August – die Wald-Michelbacher starten erst eine Woche später in die Gruppenliga-Runde.

Trotz des guten Abschneidens beim eigenen Turnier ist dem Sportlichen Leiter klar, dass die ET-Truppe derzeit noch nicht auf dem Stand ist, auf dem sie zu Rundenbeginn sein muss: „Wir hatten einige Urlauber, aber es ist noch genügend Zeit, um die Jungs bis zum Fehlheim-Spiel fit zu bekommen.“

Was für die Wald-Michelbacher drin ist, lässt sich aktuell nur schwer einschätzen. „Wir sind ein bisschen die Wundertüte der Klasse“, merkt Imsirovic an und will von daher auch kein konkretes Saisonziel vorgeben: „Wir wollen eine neue Mannschaft formen, um eine gute Rolle spielen zu können, auch wenn es nicht einfach wird.“

Der Kader

Neuzugänge: Kevin da Silva Arnold (TSG Pfeddersheim), Daniel Konstantinov, Nico Dimitri Efstathinou (beide SF Heppenheim), Moritz Hugo (A-Jugend VfR Mannheim), Innocenzo Guerino (Türkspor Beerfelden), Paul Ahrens (TuS Mechtersheim), Eldin Pudic, Nico Ernst (eigene Jugend).

Abgänge: Jens Bundschuh, Florian Butscher, Ylli Cermjani, Len-nart Borgenheimer, Julius Pressler, Sertac Döner (alle SV Unter-Flockenbach), Felix Fischer, Kristof Deriy (beide FC Fürth), Yannick Marx, Marius Möldner (beide SV Fürth), Daniel Sachs (FC Erlensee), Michel Klinger (SV Groß-Bieberau), Marvin Gärtner (SV Hummet-roth), Noah Hannawald (TSG 62/09 Weinheim), Nico Maas (SV Affolterbach), Pascal Ihrig (SV Neunkirchen), Manuel Schick (VfL Heiligkreuzsteinach), Luca Weicker (TV Fränkisch-Crumbach), Emanuel Trautmann (pausiert).

Trainer: Sascha Amend und Boubacar Siby (für Ralf Ripperger).

Saisonziel: die neu formierte Mannschaft in der Gruppenliga etablieren.