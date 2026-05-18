Fast 100 Mannschaften spielen beim Pfungstturnier der HSG Fürth/Krumbach

Fürth/Krumbach. Auch in diesem Jahr lädt die HSG Fürth/Krumbach gemeinsam mit dem TSV Krumbach wieder zum traditionellen Pfingstturnier auf den Sauberg ein. Vom 22. Mai bis 25. Mai erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Handball auf Beach- und Rasenfeldern, Musik und zahlreichen Angeboten für die ganze Familie.

96 gemeldete Mannschaften unterstreichen bereits jetzt den hohen Stellenwert des Turniers in der Region. Wochenlange Vorbereitung und der Einsatz vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer sorgen dafür, dass einem reibungslosen Ablauf nichts im Wege steht.

Alle wichtigen Informationen rund um Spielpläne, Anreise, Parkmöglichkeiten sowie Übernachtung sind auf der Turnierwebsite abrufbar: https://hsg-fuerth-krumbach.de/turnier/ Hier können auch freie Turnierplätze eingesehen und bei Interesse Mannschaften noch angemeldet werden.

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Nach den wettertechnischen Herausforderungen der vergangenen beiden Jahre hoffen die Veranstalter diesmal auf bessere Bedingungen, sind aber gleichzeitig auch für ungünstige Witterung gut vorbereitet.

Den Auftakt bildet am Freitagabend, 22. Mai, ab 18 Uhr das Hobby-Beachturnier. Insgesamt 15 Teams sind derzeit gemeldet – ein Platz ist noch frei – und treten in Gruppen gegeneinander an. Im Anschluss wird bei der Opening-Party gemeinsam gefeiert.

Am Samstag, 23. Mai, stehen die Jugendmannschaften im Fokus. Während die D-Jugenden auf dem Rasen antreten, messen sich die älteren Jahrgänge im Sand. Ab etwa 20.30 Uhr sorgt DJ CK bei freiem Eintritt für Stimmung am Abend.

Der Sonntag, 24. Mai, beginnt ab 10.30 Uhr mit den jüngsten Handballerinnen und Handballern – den Minis. Unter dem Motto „Jeder ist Gewinner“ steht hier der Spaß im Vordergrund. Parallel dazu laufen weitere Jugend- und Beachturniere. Am Nachmittag, ab circa 15 Uhr, startet das Damenturnier auf den Sandplätzen. Das Herrenturnier wurde aufgrund der schwachen Resonanz von extern abgesagt.

Für ausgelassene Stimmung am Abend sorgen in diesem Jahr „Die Rodensteiner“ – sofern das Wetter passt – Open Air. Ein rundum gelungener Ausklang eines tollen Turnierwochenendes ist mit dem Frühschoppen am Montagmorgen, 25. Mai, ab 10 Uhr, musikalisch begleitet von der Katholischen Kirchenmusikkapelle Fürth, garantiert.