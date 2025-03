Für Fürth gibt es gegen den Spitzenreiter nichts zu holen

Fürth/Krumbach. Erwartungsgemäß nichts zu holen gab es am Samstagabend für die Handballer der HSG Fürth/Krumbach. Mit 23:32 (8:15) geriet das Team von Fürths Trainer Ingo Trumpfheller unter die Räder. Aber der Coach wusste das Spiel einzuordnen: „Arheilgen ist einfach die stärkste Mannschaft der Liga. Da hatten wir keine Chance, vor allem nicht in dieser Besetzung“, so Trumpfheller, dem wieder einige Leistungsträger fehlten.