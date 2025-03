Fürther Frauen feiern die Bezirksoberliga-Meisterschaft

Fürth/Krumbach. Nach der Schlusssirene lagen sich die Spielerinnen der HSG Fürth/Krumbach am Sonntagabend in den Armen: Durch einen in dieser Deutlichkeit kaum erwarteten 28:21 (15:10)-Erfolg gegen den hartnäckigsten Verfolger SV Erbach holten sich die Handballerinnen von Trainer Daniel Werner vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und sicherten sich den Aufstieg in die Oberliga. „Besser geht es nicht: In eigener Halle, im Spitzenspiel und Derby den Titel zu holen“, jubelte Werner. „Die Mannschaft hat das heute herausragend gemacht.“