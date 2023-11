HSG Fürth/Krumbach bietet der HSG Riedstadt Paroli

Im Vorfeld schienen die Rollen klar verteilt: Auf der einen Seite der Landesliga-Absteiger HSG Riedstadt, der bislang jedes Spiel in der Frauenhandball-Bezirksoberliga deutlich gewonnen hat, auf der anderen Seite die HSG Fürth/Krumbach, die auf der Suche nach Konstanz ist. Doch die Odenwälderinnen zeigten am Sonntagabend, zu was sie in der Lage sind und über welch großes Potenzial sie verfügen. Dass es am Ende dann doch eine 25:30 (16:18)-Heimniederlage setzte hatte dann wieder nur einen Grund: die fehlende Konstanz.